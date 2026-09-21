Un groupe ultra du PSG exclu du Parc des Princes

Robin Leproux se frotte les mains. Le groupe ultra du PSG Parias Cohortis, l’une des sections du Collectif Ultras Paris, est définitivement exclu de la tribune Auteuil du Parc des Princes. Les 80 membres ne pouvaient déjà plus se rendre dans leur antre depuis avril dernier, date d’une violente baston à Angers. De la même façon, ils ne pourront pas participer au déplacement du club de la capitale.

Supporters « véhéments »

D’après les informations de l’AFP, le groupe qui n’a jamais aussi bien porté son nom devait remplir plusieurs conditions pour être de nouveau admis au Parc, à savoir exclure leurs membres violents et changer de place dans la tribune . Les ultras les plus « véhéments » n’ont pas été poussés vers la sortie et le PSG a donc décidé de fermer les portes de son stade à double tour.…

EL pour SOFOOT.com