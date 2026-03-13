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Un groupe de supporters messin cesse ses activités
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 19:56

Un groupe de supporters messin cesse ses activités

Un groupe de supporters messin cesse ses activités

La coupe est pleine. Ou vide. Une semaine après l’annonce de l’arrêt des activités de la Horda Frénétik, la Gruppa Metz cesse aussi ses actions. Le « manque de projet sportif du club » est mis en cause. « Nous n’animerons plus les tribunes jusqu’à nouvel ordre, dégoûtés par l’inaction des dirigeants, » dénoncent-ils dans un communiqué. Les deux groupes de supporters grenats avait manifesté avant l’accueil de Brest (0-1), début mars.

« Des saisons qui se suivent et se rassemblent »

Le groupe de la tribune Ouest de Saint-Symphorien se dit fatigué de prendre l’ascenseur. Il dénonce « des saisons qui se suivent et se rassemblent. » Les ultras le disent : « L’heure est grave. » Les hommes de Benoît Tavenot accueillent Toulouse, ce dimanche (17h15). Metz est bon dernier de Ligue 1, avec 13 points pris en 25 journées, mais ne compte que six points de retard sur Auxerre, barragiste.…

UL pour SOFOOT.com

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