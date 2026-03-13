 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Levée de boucliers après la décision de la LFP d'abandonner les couleurs arc-en-ciel
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 18:32

Levée de boucliers après la décision de la LFP d'abandonner les couleurs arc-en-ciel

Levée de boucliers après la décision de la LFP d'abandonner les couleurs arc-en-ciel

Reculer pour reculer. Après que la LFP a annoncé avoir abandonné les couleurs arc-en-ciel sur les maillots des joueurs dans le cadre d’une journée dédiée à la lutte contre l’homophobie Ligue 1, les réactions ne se sont pas fait attendre.

Si la Ligue a affirmé auprès de L’Équipe travailler à un nouveau dispositif mêlant la lutte contre toutes les discriminations, et ce avec le « soutien de [ses] associations, qui ont bien compris le sens de [sa] démarche » , cela ne semble pas avoir franchement convaincu l’Inter-LGBT , collectif regroupant plusieurs associations dont la Fédération sportive LGBT ou le collectif Rouge Direct , qui lutte contre l’homophobie dans le football : « Le choix de la LFP semble se porter sur l’invisibilisation de l’homophobie comme discrimination particulièrement prégnante dans le football pour la noyer dans un fourre-tout des « discriminations » » , écrit l’Inter-LGBT dans un communiqué.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : Grand Prix de Bahreïn
    Les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite devraient être annulés
    information fournie par Reuters 13.03.2026 19:03 

    par Alan Baldwin Les Grands ‌Prix de Formule 1 de Bahreïn et d'Arabie saoudite prévus en avril devraient ​être annulés en raison du conflit qui fait rage au Moyen-Orient, a-t-on appris de plusieurs sources. Une annonce est attendue en ce sens lundi au plus tard, ... Lire la suite

  • Un deuxième pays qualifiés pour la Coupe du monde féminine 2027
    Un deuxième pays qualifiés pour la Coupe du monde féminine 2027
    information fournie par So Foot 13.03.2026 18:27 

    Une pierre, deux coups. L’équipe féminine d’Australie s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Asie en battant la Corée du Nord (2-1) ,ce vendredi en quarts de finale, et décroche son ticket pour la Coupe du monde 2027 (24 juin-25 juillet 2027). Les ... Lire la suite

  • Chelsea prolonge son capitaine
    Chelsea prolonge son capitaine
    information fournie par So Foot 13.03.2026 18:00 

    Ne jamais quitter son premier amour. Reece James prolonge son aventure avec Chelsea. Au club depuis sa tendre enfance, le capitaine vient d’allonger son contrat jusqu’en 2032 . « Chelsea compte énormément pour moi. J’ai toujours dit que je voulais passer mes meilleures ... Lire la suite

  • Brice Samba vient au chevet de Lucas Chevalier
    Brice Samba vient au chevet de Lucas Chevalier
    information fournie par So Foot 13.03.2026 17:58 

    Les gardiens encore au secours des gardiens. Deux jours avant l’excitant Rennes-Lille, Brice Samba était devant la presse ce vendredi après-midi. Le gardien breton a notamment évoqué sa possible sélection à la Coupe du monde 2026. « Depuis que je suis entré en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank