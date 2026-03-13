Levée de boucliers après la décision de la LFP d'abandonner les couleurs arc-en-ciel

Reculer pour reculer. Après que la LFP a annoncé avoir abandonné les couleurs arc-en-ciel sur les maillots des joueurs dans le cadre d’une journée dédiée à la lutte contre l’homophobie Ligue 1, les réactions ne se sont pas fait attendre.

Si la Ligue a affirmé auprès de L’Équipe travailler à un nouveau dispositif mêlant la lutte contre toutes les discriminations, et ce avec le « soutien de [ses] associations, qui ont bien compris le sens de [sa] démarche » , cela ne semble pas avoir franchement convaincu l’Inter-LGBT , collectif regroupant plusieurs associations dont la Fédération sportive LGBT ou le collectif Rouge Direct , qui lutte contre l’homophobie dans le football : « Le choix de la LFP semble se porter sur l’invisibilisation de l’homophobie comme discrimination particulièrement prégnante dans le football pour la noyer dans un fourre-tout des « discriminations » » , écrit l’Inter-LGBT dans un communiqué.…

CMF pour SOFOOT.com