Un groupe de supporters de Tottenham monte au créneau

La goutte d’eau qui fait déborder le vase. Terrassé par l’Atlético de Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions ce mardi ( 5-2 ), Tottenham plonge encore plus dans les abysses de la crise . Le Tottenham Hotspur Supporters’ Trust (THST), un groupe de supporters du club, a publié un communiqué quelques minutes après le coup de sifflet final pour exprimer son mécontentement .

« La performance et le résultat de ce soir sont une honte totale. C’est symptomatique de l’état lamentable des choses au club en ce moment. Du mercato de janvier aux nominations de la direction, le manque de leadership et l’absence totale de personnes ayant une expérience pour influencer ces décisions » , peste le THST.…

CT pour SOFOOT.com