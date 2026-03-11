 Aller au contenu principal
Un groupe de supporters de Tottenham monte au créneau
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 16:40

Un groupe de supporters de Tottenham monte au créneau

Un groupe de supporters de Tottenham monte au créneau

La goutte d’eau qui fait déborder le vase. Terrassé par l’Atlético de Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions ce mardi ( 5-2 ), Tottenham plonge encore plus dans les abysses de la crise . Le Tottenham Hotspur Supporters’ Trust (THST), un groupe de supporters du club, a publié un communiqué quelques minutes après le coup de sifflet final pour exprimer son mécontentement .

« La performance et le résultat de ce soir sont une honte totale. C’est symptomatique de l’état lamentable des choses au club en ce moment. Du mercato de janvier aux nominations de la direction, le manque de leadership et l’absence totale de personnes ayant une expérience pour influencer ces décisions » , peste le THST.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Le FC Versailles pousse un cri du cœur avant les élections municipales
    Le FC Versailles pousse un cri du cœur avant les élections municipales
    information fournie par So Foot 11.03.2026 16:29 

    Il n’y a pas que dans les grandes villes que le stade constitue un enjeu électoral. A l’approche du premier tour des élections municipales, le FC Versailles a lancé un appel aux candidats à la mairie de la commune yvelinoise pour les interpeller sur un sujet qui ... Lire la suite

  • Grande nouvelle pour Rémi Himbert à l'OL
    Grande nouvelle pour Rémi Himbert à l'OL
    information fournie par So Foot 11.03.2026 16:08 

    Tous les feux sont Himbert. L’Olympique lyonnais a bouclé le premier contrat professionnel de son feu follet Rémi Himbert. Le natif de Saint-Avold a paraphé un bail qui le lie aux Gones jusqu’en 2028 . À tout juste 18 ans, le numéro 45 plaît bien à Paulo Fonseca ... Lire la suite

  • Et si Jürgen Klopp s’installait sur le banc de l’Allemagne ?
    Et si Jürgen Klopp s’installait sur le banc de l’Allemagne ?
    information fournie par So Foot 11.03.2026 15:31 

    Tremble Juju ! Ce mercredi, l’hebdomadaire allemand Sportbild annonce que pour Jürgen Klopp, « le Real Madrid est un non-sujet, contrairement à un autre poste… » Une petite phrase qui vient confirmer les dires de Marc Kosicke, l’agent de l’actuel directeur du football ... Lire la suite

  • Un supporter du Barça se trompe de stade et se retrouve à un match de D3 anglaise
    Un supporter du Barça se trompe de stade et se retrouve à un match de D3 anglaise
    information fournie par So Foot 11.03.2026 15:20 

    The Chaaaampiooooon . Un supporter du FC Barcelone croyait voir Lamine Yamal ce mardi, mais il s’est retrouvé au St James’ Park… d’Exeter, à 630 kilomètres de Newcastle . Sur X, le club d’intellos du sud-ouest de l’Angleterre explique qu’un supporter barcelonais ... Lire la suite

