En Egypte, ouverture du procès des administrateurs du plus gros site de streaming sportif pirate du monde

Game over. Ce mercredi s’est ouvert en Egypte le procès de deux administrateurs du site Streameast , considéré comme la plus grosse plateforme de streaming sportif pirate au monde . Arrêtés le 25 août dernier dans la banlieue du Caire, ils sont désormais jugés pour « création et gestion d’une organisation criminelle transnationale spécialisée dans le piratage de retransmissions sportives et la violation des droits de propriété intellectuelle » , comme le rapporte The Athletic.

Un an de traque et des millions saisis

L’enquête qui a conduit à leur interpellation a duré un an, mobilisé 22 agents et a été commandité par l’Association pour la créativité et le divertissement (ACE), une organisation basée aux Etats-Unis et qui représente les intérêts de 50 entreprises de médias et divertissements, comme Netflix, beIN Sports, DAZN ou le groupe Canal+.…

JD pour SOFOOT.com