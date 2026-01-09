 Aller au contenu principal
Un groupe de supporters de Manchester United veut destituer la direction
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 12:22

Un groupe de supporters de Manchester United veut destituer la direction

Un groupe de supporters de Manchester United veut destituer la direction

Autrefois les Glazer, aujourd’hui les Glazer et Ratcliffe… Dans un communiqué, le groupe de supporters The 1958 qualifie l’actionnaire minoritaire de Manchester United, Jim Ratcliffe, de « clown incompétent » et prévoit une manifestation le 1 er février.

As announced we protest against this dysfunctional co-ownership before Fulham. But you have got to watch this! 😂 Full press statement tomorrow. The 1958🇾🇪 pic.twitter.com/alGgLYElDN…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
