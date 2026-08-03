Un gros morceau attendra l’OL dans un potentiel barrage de C1

C’est ce qu’on appelle un mauvais tirage, mais encore faut-il arriver jusque-là. Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions n’a pas vraiment épargné l’OL . En cas de qualification face au Sparta Prague, les Lyonnais affronteront le vainqueur de la double confrontation entre Fenerbahçe et Sturm Graz. Soit un déplacement bouillant à Istanbul, soit un duel plus simple en apparence face au vice-champion d’Autriche.

Prague avant Istanbul ou Graz

Avant de penser au tour suivant, les hommes de Paulo Fonseca devront déjà se débarrasser du Sparta Prague , avec une première manche qui se déroulera ce mardi à 20 heures. Une double confrontation loin d’être gagnée d’avance. Mais, en cas de qualification, les Lyonnais pourraient retrouver quelques noms bien connus du côté de Fenerbahçe, comme Ederson, N’Golo Kanté, Talisca ou encore Marco Asensio. …

MJ pour SOFOOT.com