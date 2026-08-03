Un gardien Sud-Africain invente une nouvelle règle

« Olalalala, il est ridicule ! Il est ridicule ! » Dans la nuit de dimanche à ce lundi , le TS Galaxy a eu la mauvaise surprise de voir que son gardien de but, Sipho Gift Maseti, n’était absolument pas sorti de sa sieste d’avant-match . La raison ? Alors que ce match de D1 sud-africaine contre Siwelele était sur le point de se finir, l’homme a décidé, sur un long ballon anodin, de récupérer la gonfle à la main… en plein milieu du terrain.

Le pire, c’est que Maseti ne semble pas s’en rendre compte dans un premier temps et veut vite relancer les siens. Finalement, un carton rouge viendra mettre fin à ce moment gênant , qui n’aura cependant pas eu d’influence sur le résultat final (2-2).…

ABS pour SOFOOT.com