La nouvelle grille de programmes de Ligue 1+
La télécommande ne va pas avoir beaucoup le temps de souffler cet saison. Ligue 1+ a dévoilé sa nouvelle grille de programmes pour la saison 2026-2027, avec plus de 25 heures de direct chaque semaine. Le week-end commencera dès le jeudi soir avec l’affiche de Ligue 3, avant le traditionnel match de Ligue 1 du vendredi à 20h45. La plateforme diffusera désormais l’intégralité des deux championnats, soit neuf rencontres par journée de Ligue 1 et neuf autres de Ligue 3.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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