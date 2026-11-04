Un gros club sur le point de recruter le jeune JJ Gabriel

Un gros club sur le point de recruter le jeune JJ Gabriel

Une jeune pépite sur le marché ? Le Real Madrid est à l’affût. Du haut de ses 16 bougies à peine soufflées, le jeune international U17 anglais JJ Gabriel avait fait trembler Manchester United en septembre dernier après être parti au bras de fer avec son club formateur pour forcer un départ anticipé.

Et puisque les desiratas des jeunes pousses du ballon rond suffisent souvent à faire plier de grandes “institutions”, JJ Gabriel avait obtenu gain de cause . Marca révèle ce mercredi matin qu’un accord entre le Real Madrid et l’entourage du joueur est sur le point d’être trouvé.…

MB pour SOFOOT.com