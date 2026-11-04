Rodri forfait pour le match contre l'Atlético

Coup dur pour le Barça et l’Espagne. Remplacé à la mi-temps face à Aston Villa (3-0) à cause d’une alerte musculaire, plus de mal que de peur finalement pour Rodri. Selon les informations de Sport , le Ballon d’or 2024 sera finalement indisponible un mois.

Au moins cinq matchs manqués avec le Barça et la trêve internationale

Le quotidien sportif espagnol avance que les examens passés par Rodri ce mercredi ont révélé une déchirure du biceps fémoral de la jambe droite . Une lésion qui le privera donc du choc face à l’Atlético de Madrid, dauphin du Barça en championnat, ce dimanche et du rassemblement avec l’Espagne. Selon Sport , le champion du monde 2026 retrouvera les terrains pour la 6 e journée de Ligue des champions où les Blaugrana recevront Manchester City. Outre la partie contre les Colchoneros , il devrait donc manquer également les matchs de championnat contre Villarreal, La Corogne et le Celta de Vigo, tout comme le déplacement en Azerbaïdjan pour affront Sabah le 25 novembre prochain.…

LB pour SOFOOT.com