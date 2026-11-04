Un ancien de la maison pour reprendre les rênes de West Ham

Un ancien de la maison pour reprendre les rênes de West Ham

Retour aux sources. Après le limogeage de Nuno Espírito Santo mardi, West Ham a déjà intronisé son nouvel entraîneur. C’est Scott Parker qui a été choisi par la direction des Hammers pour remettre le club de l’est de Londres sur les rails.

Objectif montée

Parker connaît particulièrement bien le club pour avoir jouer avec les Hammers durant quatre saisons, entre 2007 et 2011. Au cours de ses 129 apparitions sous la tunique de West Ham, l’ancien milieu de terrain reconverti entraîneur après la fin de sa carrière a même porté le brassard de capitaine. Depuis qu’il a découvert le coaching il a permis à Fulham en 2020, Bournemouth en 2022, puis Burnley en 2025 de retrouver la Premier League .…

LB pour SOFOOT.com