Raphinha, carré dans l'axe

19 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues, capitaine du Barça et buteur le plus prolifique d'Europe sur ce début de saison 2026-2027, Raphinha s'est parfaitement accommodé à son nouveau rôle de buteur. Polyvalent sur tous les postes offensifs, le Brésilien s'est transfiguré depuis l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc blaugrana.

Ailier droit de formation, spectaculaire sur l’aile gauche depuis son arrivée au FC Barcelone en 2022 et désormais buteur : beaucoup auraient paniqué à l’idée de changer de registre à l’aube de ses 30 ans. Pourtant, c’est à travers cette trajectoire que Raphinha semble avoir atteint le zénith de sa carrière. Il faut dire que le poste de neuf avait tout du casse-tête à venir pour le Barça, avec les départs en cascade Robert Lewandowski, Ferran Torres ou encore Marcus Rashford, ainsi que l’échec du recrutement de Julián Álvarez lors du mercato estival. Pourtant, le magicien Hansi Flick possédait encore un atout dans sa manche : Raphinha. À ce demander même s’il ne l’avait pas prévu.

Il y a parfois quelques détails à clarifier, mais ça me va.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com