Au Brésil, un match record se termine avec 51 cartons rouges

Tout le monde dehors. Alors que se tenait, ce dimanche, la rencontre entre Uberlândia et Mamoré, en deuxième division du Campeonato Mineiro des moins de 20 ans, celle-ci a totalement dégénéré.

À tel point que l’arbitre a sorti son carton rouge 51 fois . On jouait la 54 e minute du match quand JV a marqué le troisième but de Mamoré, et que son coéquipier Davi a eu la bonne idée d’aller provoquer le banc adverse, lançant par la même occasion quelques mots doux. Il n’en fallait pas plus pour lancer les hostilités.…

LP pour SOFOOT.com