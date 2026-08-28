Un gros casse-tête à venir pour la LFP

Si la LFP a bien des problèmes ces dernières saisons, elle se serait bien passée de celui-ci. Le caillou dans la chaussure de la ligue est cette fois-ci l’OL, et son élimination face à Fenerbahçe en barrages de Ligue des champions. Cette cruelle défaite ne plonge pas seulement le club rhodanien dans le doute, elle va apporter quelques nœuds au cerveau au moment de programmer les matchs de championnat du week-end.

Une programmation chamboulée

En Ligue Europa, Lyon disputera son match de la semaine le jeudi soir, donc. Les Gones rejoignent Rennes, Marseille et Monaco ce jour-là. Forcément, parce qu’il faudra observer une période minimum de récupération entre deux matchs, la LFP sera dans l’obligation de changer le calendrier initialement prévu d’après RMC Sport.…

AC pour SOFOOT.com