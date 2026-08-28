Le PSG laisse du monde à quai pour de son déplacement à Lille

Le PSG laisse du monde à quai pour de son déplacement à Lille

En déplacement à Lille ce vendredi (20h45), le champion de France sera privé d’Ousmane Dembélé, laissé au repos jusqu’à lundi, mais aussi de Nuno Mendes, suspendu pour encore deux matchs après son expulsion au Trophée des champions . Pas franchement l’idéal pour aller faire la bringue dans le Nord.

Même s’il est toujours officiellement parisien, Bradley Barcola ne sera pas non plus du voyage d’après L’Équipe . En attendant la finalisation de son transfert vers Liverpool, l’ancien Lyonnais, qui a pourtant participé à l’entraînement jeudi, reste à l’écart du groupe. Même sort pour Ibrahim Mbaye , prié d’attendre la fin du mercato avant de retrouver la compétition.…

AC pour SOFOOT.com