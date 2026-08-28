Jamie Vardy va diffuser des matchs de Bundesliga sur sa chaîne YouTube

Jamie Vardy a trouvé un contrat ! À défaut de rejoindre un club après son expérience à Cremonese (29 matchs, 7 buts, 3 passes décisives), l’attaquant anglais a acquis les droits de 7 matchs (tous le vendredi) de cette saison de Bundesliga sur sa chaîne YouTube , comme signalé par The Athletic .

Disponible au Royaume-Uni et en Irlande, ces rencontres du championnat allemand sur « Jamie Vardy’s Having A Party » seront produites par Banijay Entertainment, la société qui détient la chaîne du joueur de 39 ans (11 600 abonnés) et qui s’est mise d’accord avec la Bundesliga pour une petite partie de ses droits pendant une saison.…

NB pour SOFOOT.com