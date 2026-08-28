 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chelsea prête un ancien strasbourgeois à la Real Sociedad
information fournie par So Foot 28/08/2026 à 11:18
Ajouter Boursorama à vos sources

Chelsea prête un ancien strasbourgeois à la Real Sociedad

Chelsea prête un ancien strasbourgeois à la Real Sociedad

BlueCo ont-ils confondu les logos de Strasbourg et de la Real Sociedad ? Pas impossible. Mamadou Sarr, international sénégalais et ancien pensionnaire des équipes de France jeunes, va quitter le smog de Londres pour rejoindre les bourrasques de Saint-Sébastien . Joueur de Chelsea depuis l’été 2024, il signe en prêt sans option d’achat avec la Real Sociedad.

Apparu à 7 reprises avec les Blues , il a surtout fait ses classes ces deux dernières saisons du côté du petit frère, à Strasbourg, où il aura signé une saison et demie très complète, avant de se faire rapatrier par la maison mère lors du dernier mercato hivernal. Et de s’y perdre dans un effectif fleuve.…

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Étoile Rouge de Belgrade dans la tourmente après des hommages à Ratko Mladić
    L'Étoile Rouge de Belgrade dans la tourmente après des hommages à Ratko Mladić
    information fournie par So Foot 28.08.2026 12:45 

    La mort, ce jeudi, du « boucher de Srebrenica », Ratko Mladić, condamné pour un génocide commis en Bosnie-Herzégovine , n’a visiblement pas échappé aux supporteurs de l’Étoile Rouge de Belgrade. Ce jeudi soir, pour le barrage retour qualificatif pour la Ligue Europa ... Lire la suite

  • D'après les statistiques, le tirage a été particulièrement sévère avec Lens
    D'après les statistiques, le tirage a été particulièrement sévère avec Lens
    information fournie par So Foot 28.08.2026 12:04 

    Optessimiste. Le statisticien du sport Opta se montre très alarmiste quant au futur calendrier lensois en Ligue des champions : le club nordiste a le deuxième pire tirage, derrière le petit Poucet de Sabah . Opta a en effet attribué une note moyenne de difficulté ... Lire la suite

  • Erling Haaland rend hommage à son roi défunt
    Erling Haaland rend hommage à son roi défunt
    information fournie par So Foot 28.08.2026 11:51 

    Rois des pelouses reconnaissent rois des palais. Le roi de Norvège Harald V s’est éteint ce vendredi matin à 89 ans . Erling Haaland lui a alors rendu hommage sur ses réseaux sociaux. « Repose en paix, roi Harald. Merci pour tout ce que vous signifiez pour la Norvège. ... Lire la suite

  • Jamie Vardy va diffuser des matchs de Bundesliga sur sa chaîne YouTube
    Jamie Vardy va diffuser des matchs de Bundesliga sur sa chaîne YouTube
    information fournie par So Foot 28.08.2026 11:08 

    Jamie Vardy a trouvé un contrat ! À défaut de rejoindre un club après son expérience à Cremonese (29 matchs, 7 buts, 3 passes décisives), l’attaquant anglais a acquis les droits de 7 matchs (tous le vendredi) de cette saison de Bundesliga sur sa chaîne YouTube ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank