Chelsea prête un ancien strasbourgeois à la Real Sociedad

BlueCo ont-ils confondu les logos de Strasbourg et de la Real Sociedad ? Pas impossible. Mamadou Sarr, international sénégalais et ancien pensionnaire des équipes de France jeunes, va quitter le smog de Londres pour rejoindre les bourrasques de Saint-Sébastien . Joueur de Chelsea depuis l’été 2024, il signe en prêt sans option d’achat avec la Real Sociedad.

Apparu à 7 reprises avec les Blues , il a surtout fait ses classes ces deux dernières saisons du côté du petit frère, à Strasbourg, où il aura signé une saison et demie très complète, avant de se faire rapatrier par la maison mère lors du dernier mercato hivernal. Et de s’y perdre dans un effectif fleuve.…

ABS pour SOFOOT.com