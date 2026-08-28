Florian Thauvin bientôt dans la cour des grands

Encore un cap pour Flotov ? Passé capitaine cette saison, Florian Thauvin pourrait couronner son début de saison parfait , un but contre Paris et un doublé contre Auxerre, d’un 100 e but en Ligue 1 dès ce week-end. Un total symbolique, qui dit aussi beaucoup du parcours du bonhomme.

Le 90 e joueur à atteindre les 100 ?

Du haut de ses 293 matchs dans le championnat de France, l’attaquant compte pour le moment 99 buts , qu’il accompagne de 59 passes décisives. Un total potentiel tout sauf banal, puisque le dernier joueur à avoir atteint cette marque se nomme Kévin Gameiro en 2024 et qu’ils ne sont pour le moment que 89 à l’avoir fait dans l’histoire . L’Équipe rapporte d’ailleurs les propos tenus mi-août par l’ancien marseillais : « J’ai hâte d’arriver à cette barre, c’est un objectif pour moi, une énorme fierté, parce que je laisserai une trace dans notre Championnat. Il n’y a pas énormément de joueurs qui y sont parvenus dans l’histoire . Je ne compte pas m’arrêter là. »…

JF pour SOFOOT.com