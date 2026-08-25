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Un grand nom des Girondins prêt à tout pour aider le club
information fournie par So Foot 25/08/2026 à 21:32
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Un grand nom des Girondins prêt à tout pour aider le club

Un grand nom des Girondins prêt à tout pour aider le club

Cette fois, on ne semble pas y couper. Quatre jours après la décision du tribunal administratif de Paris, il n’y aura pas d’ultime recours : les Girondins sont reversés au niveau régional. Enfin, si l’on oublie la demande du tribunal de commerce de Bordeaux de réexaminer le dossier, alors que le National 1 a déjà repris ce weekend. Depuis, les messages de soutien des anciens affluent, qu’on vienne du Médoc ou du reste du monde.

MP pour SOFOOT.com

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