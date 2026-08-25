Mis au repos, Ousmane Dembélé sera forfait contre Lille
Et Ousmane, plâtre d’or !
Avec ses deux premiers matchs contre Lens et Rennes, on avait senti Ousmane Dembélé un peu emprunté, notamment devant les cages. Luis Enrique avait même été très clair en après-match au Roazhon Park : celui qui avait été sorti à la mi-temps devait aussi sortir de sa zone de confort. Deux jours après la mise à l’épreuve, le PSG publie un communiqué concernant sa star, celui qu’on craint toujours le concernant.…
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