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Retour aux sources pour Christopher Nkunku
information fournie par So Foot 25/08/2026 à 21:02
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Retour aux sources pour Christopher Nkunku

Retour aux sources pour Christopher Nkunku

Fût un temps où Christopher Nkunku marchait sur la planète football. Ce temps paraît aujourd’hui lointain mais il a bien existé, quand l’international français était sacré meilleur joueur de Bundesliga pour l’édition 2021-2022 et plantait but sur but dans la Red Bull Arena. On prévoyait même de lui faire une petite place dans le onze des Bleus, puis il y a eu les Blues .

Quelques gros bleus qui l’empêchent d’être opérationnel, et un bordel ambiant à subir dans la ville londonienne. Deux ans pour rien à Londres avant de vouloir se relancer dans l’AC Milan version Allegri, sans succès.…

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