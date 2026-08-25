Retour aux sources pour Christopher Nkunku

Fût un temps où Christopher Nkunku marchait sur la planète football. Ce temps paraît aujourd’hui lointain mais il a bien existé, quand l’international français était sacré meilleur joueur de Bundesliga pour l’édition 2021-2022 et plantait but sur but dans la Red Bull Arena. On prévoyait même de lui faire une petite place dans le onze des Bleus, puis il y a eu les Blues .

Quelques gros bleus qui l’empêchent d’être opérationnel, et un bordel ambiant à subir dans la ville londonienne. Deux ans pour rien à Londres avant de vouloir se relancer dans l’AC Milan version Allegri, sans succès.…

MP pour SOFOOT.com