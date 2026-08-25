Sabah reprend les rênes et s’offre une qualification historique en Ligue des champions

Sabah reprend les rênes et s’offre une qualification historique en Ligue des champions

Sabah 5-2 Hapoël Beer-Sheva

Buts : Christian Nwachukwu (38 e ), Umarali Rakhmonaliev (74 e ), Tellur Mutalimov (90+4 e ), Orphé M’Bina (101 e ) et Joy Lance Mickels (115 e ) pour les Azéris // Igor Zlatanovic (10 e ) et Guy Mizrahi (61 e ) pour les Israëliens.

Akim Zedadka et Steve Solvet en ont rêvé en arrivant il y a un an dans Masazir, petite ville de la péninsule de l’Absheron dans laquelle on retrouve Baku. Les deux anciens du championnat de France l’ont fait. Fondé en 2017 par Yagub Huseynov, un des grands chefs d’entreprise locaux, le club de Sabah a vite grimpé les échelons au point de connaître ses premières qualifications européennes dès 2023.…

MP pour SOFOOT.com