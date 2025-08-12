 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un grand buteur raconte avoir failli rejoindre Manchester United
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 11:34

Un grand buteur raconte avoir failli rejoindre Manchester United

Un grand buteur raconte avoir failli rejoindre Manchester United

Le sauvetage de l’année.

Comment sauver sa carrière en deux leçons ? Première possibilité : dire non à Manchester United. Ce guide, Robert Lewandowski ne l’a pas suivi à la lettre mais a bien été sauvé par son club d’antan, Dortmund. Dans une interview donnée à la BBC , l’attaquant polonais à la teinture yamalesque a avoué avoir dit oui pour filer à Manchester United en 2012. « Je voulais rejoindre Manchester United pour voir Alex Ferguson » , a assuré le buteur du FC Barcelone.…

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Youpi, le match entre Benfica et Nice sera finalement diffusé en clair !
    Youpi, le match entre Benfica et Nice sera finalement diffusé en clair !
    information fournie par So Foot 12.08.2025 11:53 

    Le prochain Mission impossible disponible sur Twitch ? Jusqu’à ce mardi matin, on s’attendait à devoir (encore) débourser 7,95 euros pour regarder Benfica-Nice sur la plateforme suédoise Solidsport . Coup de tonnerre, le troisième tour préliminaire retour de la ... Lire la suite

  • Jess Carter revient sur le racisme dont elle a été victime pendant l’Euro
    Jess Carter revient sur le racisme dont elle a été victime pendant l’Euro
    information fournie par So Foot 12.08.2025 11:49 

    Les actes de racisme dans le monde football continuent, encore. Jess Carter a vécu un Euro 2025 pour le moins compliqué. Malgré une place de titulaire lors de la victoire en finale face à l’Espagne, la défenseuse centrale des Lionesses gardera un souvenir mitigé ... Lire la suite

  • Erling Haaland de Manchester City (gauche) et Illia Zabarnyi de l'AFC Bournemouth
    Football: Le défenseur ukrainien Zabarnyi signe au PSG pour cinq ans
    information fournie par Reuters 12.08.2025 11:22 

    Le Paris Saint-Germain (PSG) a signé un contrat de cinq ans avec Illia Zabarnyi, arrière central du club de Premier League Bournemouth, a déclaré mardi le club francilien. Le joueur de 22 ans devient ainsi le premier Ukrainien à rejoindre l'actuel champion d'Europe. ... Lire la suite

  • Alexander Isak part au bras de fer avec Newcastle
    Alexander Isak part au bras de fer avec Newcastle
    information fournie par So Foot 12.08.2025 11:13 

    Abline-Isak, même combat. Le feuilleton du mercato se poursuit. Absent de la pré-saison de Newcastle en Asie sous prétexte d’une légère blessure à la cuisse, Alexander Isak, accompagné de ses envies de départ, était parti s’entraîner dans les infrastructures de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank