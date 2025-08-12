Un grand buteur raconte avoir failli rejoindre Manchester United
Le sauvetage de l’année.
Comment sauver sa carrière en deux leçons ? Première possibilité : dire non à Manchester United. Ce guide, Robert Lewandowski ne l’a pas suivi à la lettre mais a bien été sauvé par son club d’antan, Dortmund. Dans une interview donnée à la BBC , l’attaquant polonais à la teinture yamalesque a avoué avoir dit oui pour filer à Manchester United en 2012. « Je voulais rejoindre Manchester United pour voir Alex Ferguson » , a assuré le buteur du FC Barcelone.…
RFP pour SOFOOT.com
