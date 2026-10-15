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« Un glorieux chaos » : la presse anglaise conquise par le City-PSG
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 15:53

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« Un glorieux chaos » : la presse anglaise conquise par le City-PSG

« Un glorieux chaos » : la presse anglaise conquise par le City-PSG

La presse est unanime : le PSG a impressionné l’Europe sur la pelouse de l’Etihad, ce mercredi soir. Un Paris « très efficace » pour la BBC, faisant preuve « de son assurance habituelle avec le ballon » pour The Guardian , qui poursuit : « Peu importe à quel point les espaces sont restreints : les joueurs ont confiance en leur capacité à s’en sortir. Il suffit de voir le premier but, fruit d’une action collective éblouissante qui a débuté tout au fond du tiers défensif, sur le côté droit » . Car c’est bien la première mi-temps « époustouflante » des joueurs de Luis Enrique qui a émerveillé en outre-Manche. 45 minutes durant lesquelles Paris à mis « City en pièces » .

Un sursaut d’orgueil en deuxième mi-temps

Certains médias anglais relèvent néanmoins le sursaut d’orgueil des Cityzens en deuxième période. Pour la BBC, « Manchester City s’est battu, mais n’a pas réussi à remonter au score face à un PSG très efficace » . Ils parlent également d’un « superbe élan après la pause » et saluent leur performance « exceptionnelle » après la mi-temps. Sky Sports relativise même la défaite : « [Les propriétaires] auront vu beaucoup de choses qui leur ont plu sur le terrain : les joueurs de City se sont montrés extrêmement concentrés sur leur mission, malgré le climat d’incertitude qui les entoure. Au final, il s’agit d’une défaite sans grande conséquence , au cours de laquelle les occasions et les buts ont offert un spectacle exceptionnel entre deux prétendants européens » .…

LP pour SOFOOT.com

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