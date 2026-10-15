Le Paris FC sécurise un de ses meilleurs espoirs
Pas touche au bijou. Arrivé d’Auxerre contre un beau chèque de 17 millions d’euros l’hiver dernier, Rudy Matondo a signé un nouveau contrat avec le Paris FC , qui le lie au club jusqu’en 2030.
Pierre angulaire du projet d’avenir du Paris FC
À 18 ans, le milieu originaire d’Évry-Courcouronnes paraphe donc un nouveau bail avec le PFC. International U19 français, Matondo n’a débuté qu’une seule rencontre cette saison , lors de la 1 re journée face à Troyes. Il se contente pour l’instant de bouts de matchs dans la rotation du milieu de Liam Rosenior.…
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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