Le Paris FC sécurise un de ses meilleurs espoirs

Le Paris FC sécurise un de ses meilleurs espoirs

Pas touche au bijou. Arrivé d’Auxerre contre un beau chèque de 17 millions d’euros l’hiver dernier, Rudy Matondo a signé un nouveau contrat avec le Paris FC , qui le lie au club jusqu’en 2030.

Pierre angulaire du projet d’avenir du Paris FC

À 18 ans, le milieu originaire d’Évry-Courcouronnes paraphe donc un nouveau bail avec le PFC. International U19 français, Matondo n’a débuté qu’une seule rencontre cette saison , lors de la 1 re journée face à Troyes. Il se contente pour l’instant de bouts de matchs dans la rotation du milieu de Liam Rosenior.…

LT pour SOFOOT.com