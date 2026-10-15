 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Inter privé d'un joueur star pour plusieurs semaines
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 15:50

Ajouter Boursorama à vos sources

L'Inter privé d'un joueur star pour plusieurs semaines

L'Inter privé d'un joueur star pour plusieurs semaines

Un début de semaine à oublier pour l’Inter. Les hommes de Cristian Chivu ont d’abord été défaits à domicile mardi soir en encaissant 4 pions face à Bruges (3-4), avant de constater la blessure de leur joueur providentiel, Lautaro Martínez . Auteur d’un doublé face au club belge, l’attaquant argentin avait été l’éclaircie milanaise au cœur d’une nuit bien orageuse.

Le joueur a passé des examens ce jeudi, et le club a dévoilé le diagnostic : « Les examens ont révélé une élongation musculaire des fléchisseurs de la cuisse gauche ».

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vers un retrait de points pour l’OM ?
    Vers un retrait de points pour l’OM ?
    information fournie par So Foot 15.10.2026 17:29 

    Manchester City va se sentir moins seul. Englué dans une jolie crise sportive depuis le début de la saison, l’OM doit éviter de dégringoler davantage sur le plan économique . Le club phocéen pourrait être lourdement sanctionné à titre conservatoire par la DNCG ... Lire la suite

  • Le Paris FC sécurise un de ses meilleurs espoirs
    Le Paris FC sécurise un de ses meilleurs espoirs
    information fournie par So Foot 15.10.2026 16:41 

    Pas touche au bijou. Arrivé d’Auxerre contre un beau chèque de 17 millions d’euros l’hiver dernier, Rudy Matondo a signé un nouveau contrat avec le Paris FC , qui le lie au club jusqu’en 2030. Pierre angulaire du projet d’avenir du Paris FC À 18 ans, le milieu ... Lire la suite

  • Les clubs espagnols reçus cinq sur cinq en Ligue des champions
    Les clubs espagnols reçus cinq sur cinq en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 15.10.2026 16:15 

    C’est l’indice UEFA national qui va être content. Sur cette deuxième journée de Ligue des champions, les écuries espagnoles ont fait une véritable razzia . Mardi soir, l’Atlético de Madrid s’est imposé sans difficulté à la maison contre Manchester United, 2-0. ... Lire la suite

  • « Un glorieux chaos » : la presse anglaise conquise par le City-PSG
    « Un glorieux chaos » : la presse anglaise conquise par le City-PSG
    information fournie par So Foot 15.10.2026 15:53 

    La presse est unanime : le PSG a impressionné l’Europe sur la pelouse de l’Etihad, ce mercredi soir. Un Paris « très efficace » pour la BBC, faisant preuve « de son assurance habituelle avec le ballon » pour The Guardian , qui poursuit : « Peu importe à quel point ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank