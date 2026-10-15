L'Inter privé d'un joueur star pour plusieurs semaines

Un début de semaine à oublier pour l’Inter. Les hommes de Cristian Chivu ont d’abord été défaits à domicile mardi soir en encaissant 4 pions face à Bruges (3-4), avant de constater la blessure de leur joueur providentiel, Lautaro Martínez . Auteur d’un doublé face au club belge, l’attaquant argentin avait été l’éclaircie milanaise au cœur d’une nuit bien orageuse.

Le joueur a passé des examens ce jeudi, et le club a dévoilé le diagnostic : « Les examens ont révélé une élongation musculaire des fléchisseurs de la cuisse gauche ». …

MB pour SOFOOT.com