Bradley Barcola applaudi par ses pairs suite à son triplé libérateur

Pas content ? Triplé. Ce mercredi, en début de soirée, Liverpool est allé corriger les Autrichiens du LASK, 6 buts à 3. En s’offrant un triplé, Bradley Barcola ouvre enfin son compteur, une performance libératrice qui lui a valu les félicitations de beaucoup.

Il était temps !

Transféré cet été à Liverpool pour environ 140 millions d’euros, Barcola était à la peine depuis le début de saison. Lui qui, en quittant le Paris Saint-Germain avec une Ligue des champions dans sa valise, est arrivé sur les bords de la Mersey avec un statut : celui d’une star, venue remplacer le départ du Pharaon, Mohamed Salah. Son aventure est peut-être enfin lancée, qui sait ? Dans une équipe B des Reds , Barcola en a inscrit trois.…

LT pour SOFOOT.com