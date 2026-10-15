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Les clubs espagnols reçus cinq sur cinq en Ligue des champions
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 16:15

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Les clubs espagnols reçus cinq sur cinq en Ligue des champions

Les clubs espagnols reçus cinq sur cinq en Ligue des champions

C’est l’indice UEFA national qui va être content. Sur cette deuxième journée de Ligue des champions, les écuries espagnoles ont fait une véritable razzia . Mardi soir, l’Atlético de Madrid s’est imposé sans difficulté à la maison contre Manchester United, 2-0. Dans le même temps, le FC Barcelone a fait respecter la loi à Istanbul. Victoire 4-1 contre un Galatasaray qui s’est éteint au fur et à mesure de la rencontre. Finalement, malmené en début de partie par le Naples de Kevin de Bruyne, Villarreal a inversé la tendance chez lui : score final 3-1.

Le lendemain, même constat

Ce mercredi, le Real Betis a battu le FC Porto dans un match à rebondissement (3-2). Quand on parle de rencontre qui part dans tous les sens, comment ne pas finir en beauté avec cet AS Rome-Real Madrid. Mené 3-1 à moins de dix minutes du terme, les hommes de José Mourinho ont fait du désormais classique Merengue : remonter dans le money time . Grâce à Carlos Espí, Endrick et Antonio Rüdiger, les Madrilènes assurent les six points en deux rencontres.…

AC pour SOFOOT.com

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