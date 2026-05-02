Un géant revient en Bundesliga
TOOOOOOOOOR ! Schalke 04 a validé son retour en Bundesliga en battant Düsseldorf ce samedi (1-0). Le but de Kenan Karaman (15 e ) a suffi au bonheur du géant de la Ruhr, qui aura passé trois saisons en deuxième division . Loin du compte lors des deux derniers exercices (10 e en 2024, 14 e en 2025), Schalke 04 a cette fois maîtrisé son sujet : l’équipe d’Edin Džeko, Moussa Sylla et Adil Aouchiche caracole en tête du championnat avec neuf points d’avance sur Paderborn (qui compte un match en moins).
𝙍𝗔𝗨𝗙 𝗚𝗘𝗛𝗧'𝗦 𝗦𝗖𝗛𝗔𝗟𝗞𝗘! #S04 #HOCHMALOCHT pic.twitter.com/dmsdDMvcL3…
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