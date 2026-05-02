Lens manque de relancer le championnat

Nice 1-1 Lens

Buts : Abdi (84 e ) pour Nice // Saint-Maximin (61 e ) pour Lens

Un (petit) cadeau du Paris Saint-Germain ? Lens l’a refusé, lors de cette 32 e journée de Ligue 1 : alors que le leader du classement a concédé le nul à domicile contre Lorient, son dauphin a fait de même sur la pelouse de Nice et reste ainsi à six points. Insuffisant pour profiter du faux pas du champion en titre et pour relancer la course au titre, donc, alors que les deux premiers vont bientôt se rencontrer. Pourtant, le Racing a longtemps cru faire le travail sur la pelouse d’Aiglons plutôt solides et solidaires.…

FC pour SOFOOT.com