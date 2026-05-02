Et le buteur le plus prolifique du moment est...
Bayer Leverkusen 4-1 Leipzig
Buts : Schick (25 e , 76 e et 89 e ) et Tella (45 e ) pour le Bayer Leverkusen // Baumgartner (80 e ) pour Leipzig
… Patrik Schick ! En inscrivant un triplé et en faisant gagner le Bayer Leverkusen lors de la 32 e journée de Bundesliga, l’attaquant a prouvé sa bonne forme du moment : l’avant-centre en est désormais à neuf réalisations lors de ses six dernières rencontres, ce qui fait de lui le meilleur buteur des cinq grands championnats européens depuis le 20 mars 2026 .…
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