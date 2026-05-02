Benzema maintient Al-Hilal dans la course au titre
Cristiano Ronaldo devra encore mouiller le maillot. Al-Hilal a répondu au leader Al-Nassr en balayant Al Hazem samedi soir en Saudi Pro League (0-3). Karim Benzema a joué son rôle en montrant la voie à son équipe avec un but dès la 9 e minute. Son neuvième pion en dix apparitions depuis son arrivée en février.
9’ : BUUUUUUUUT DU NUEVE ! 🇫🇷 Petit tap-in qui donne l’avantage à Al Hilal, 0-1 ! pic.twitter.com/8JfByj4UZl…
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