Benzema maintient Al-Hilal dans la course au titre

Benzema maintient Al-Hilal dans la course au titre

Cristiano Ronaldo devra encore mouiller le maillot. Al-Hilal a répondu au leader Al-Nassr en balayant Al Hazem samedi soir en Saudi Pro League (0-3). Karim Benzema a joué son rôle en montrant la voie à son équipe avec un but dès la 9 e minute. Son neuvième pion en dix apparitions depuis son arrivée en février.

9’ : BUUUUUUUUT DU NUEVE ! 🇫🇷 Petit tap-in qui donne l’avantage à Al Hilal, 0-1 ! pic.twitter.com/8JfByj4UZl…

QB pour SOFOOT.com