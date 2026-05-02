Barcelone y est presque

Osasuna 1-2 Barcelone

Buts : Garcia (88 e ) pour Osasuna // Lewandowski (81 e ) et Torres (86 e ) pour Barcelone

Champion dès la 34 e journée de Liga ? En tout cas, Barcelone est tout près du titre : en battant Osasuna ce samedi soir, les Catalans peuvent être couronnés ce week-end si le Real Madrid ne l’emporte pas contre l’Espanyol. Sinon, ce sera un peu plus tard. Car même s’il n’est pas grandiose, ce FCB a encore montré qu’il restait solide et qu’il avait suffisamment de ressources pour ne pas se casser méchamment la gueule lors de la dernière ligne droite.…

FC pour SOFOOT.com