Barcelone y est presque
Osasuna 1-2 Barcelone
Buts : Garcia (88 e ) pour Osasuna // Lewandowski (81 e ) et Torres (86 e ) pour Barcelone
Champion dès la 34 e journée de Liga ? En tout cas, Barcelone est tout près du titre : en battant Osasuna ce samedi soir, les Catalans peuvent être couronnés ce week-end si le Real Madrid ne l’emporte pas contre l’Espanyol. Sinon, ce sera un peu plus tard. Car même s’il n’est pas grandiose, ce FCB a encore montré qu’il restait solide et qu’il avait suffisamment de ressources pour ne pas se casser méchamment la gueule lors de la dernière ligne droite.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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