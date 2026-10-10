Raphinha affiche subtilement son soutien à Lula

Raphinha dribble l’extrême droite. Le dénouement des élections brésiliennes se tiendra le 25 octobre prochain lors du second tour entre Flavio Bolsonaro, fils de Jair, qui purge une peine de prison à domicile pour avoir fomenté un coup d’État, et Lula, le président sortant de 80 ans. Au premier tour, le candidat d’extrême droite Bolsonaro a devancé l’homme de gauche Lula de 2% . Pour cette élection très serrée, le soutien des personnalités publiques brésiliennes, notamment des joueurs de foot, pour tel ou tel candidat pourrait impacter le résultat final.

Raphinha partage des propositions de Lula

Dans l’entre-deux-tours, Raphinha a décidé d’afficher subtilement son soutien à Lula. Sur ses réseaux sociaux vendredi, l’attaquant du FC Barcelone a reposté deux publications défendant le projet politique du candidat du Parti des Travailleurs. Le Brésilien a d’abord partagé une vidéo de la communicante et avocate Gabriela Prioli. Elle y défend la liberté religieuse, le respect de la démocratie et salue les actions menées par l’administration Lula.…

MBC pour SOFOOT.com