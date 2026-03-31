Un gardien remplaçant monte en tribune pour échanger des gnons
Oubliez ces matchs soi-disant stressants de barrages pour le Mondial. Dans la nuit de lundi à mardi, le promu Central Español affrontait le Deportivo Maldonado pour la 9 e journée de première division uruguayenne. Ennuyant ? Eh bien non, dans vos dents les aigris ! À la 40 e minute, les locaux ont ouvert le score par leur défenseur Ignacio Rodríguez. Une avance qui n’a pas tenu longtemps puisque les visiteurs ont marqué une minute plus tard .
A l’heure de jeu,
le presque quadragénaire Raúl Andrés Tarragona Lemos permet au Central Español de reprendre l’avantage, 2-1
. On imagine bien les supporters scander son nom :
« Raúl Andrés Tarragona Lemos ! Raúl Andrés Tarragona Lemos ! Raúl Andrés Tarragona Lemos ! »
À peine le temps de terminer ce chant que la fin du match approche.
On est alors deux cartons rouges, un par équipe
. 90
e
minute : stupeur dans le stade, penalty pour
Lyon
Maldonado ! Pas de soucis, il sera manqué par Maximiliano Noble, le bien-nommé numéro 10 des
Verdirrojo
.…
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