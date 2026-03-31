Un gardien remplaçant monte en tribune pour échanger des gnons

Oubliez ces matchs soi-disant stressants de barrages pour le Mondial. Dans la nuit de lundi à mardi, le promu Central Español affrontait le Deportivo Maldonado pour la 9 e journée de première division uruguayenne. Ennuyant ? Eh bien non, dans vos dents les aigris ! À la 40 e minute, les locaux ont ouvert le score par leur défenseur Ignacio Rodríguez. Une avance qui n’a pas tenu longtemps puisque les visiteurs ont marqué une minute plus tard .

A l’heure de jeu, le presque quadragénaire Raúl Andrés Tarragona Lemos permet au Central Español de reprendre l’avantage, 2-1 . On imagine bien les supporters scander son nom : « Raúl Andrés Tarragona Lemos ! Raúl Andrés Tarragona Lemos ! Raúl Andrés Tarragona Lemos ! » À peine le temps de terminer ce chant que la fin du match approche. On est alors deux cartons rouges, un par équipe . 90 e minute : stupeur dans le stade, penalty pour Lyon Maldonado ! Pas de soucis, il sera manqué par Maximiliano Noble, le bien-nommé numéro 10 des Verdirrojo .…

EA pour SOFOOT.com