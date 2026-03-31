Luca Zidane revient sur son choix de sélection

Le choix du cœur. International algérien depuis octobre 2025, Luca Zidane est revenu sur sa volonté de représenter les Fennecs au détriment de la France dans un entretien accordé à Onze Mondial . « C’est l’attachement qu’on a, notre famille, et l’amour qu’on a pour l’Algérie. Les gens de l’extérieur peuvent penser qu’on a vécu en France toute notre vie, ma famille surtout, moi j’ai vécu en Espagne, mais l’attachement que nous avons envers l’Algérie est indescriptible » , raconte le gardien de but de 27 ans.

Un intérêt précoce

Malgré ses apparitions en équipe de France jeunes entre 2014 et 2018 , Luca s’est toujours vu porter la tunique blanche de l’Algérie. « J’y ai pensé tôt […] Avant de venir en sélection, j’ai eu quelques échanges avec le coach et la fédération. Ça m’a toujours intéressé d’aller en sélection d’Algérie . C’est une fierté de pouvoir jouer et défendre son pays. » …

CT pour SOFOOT.com