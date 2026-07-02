 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un gardien palestinien tué à Gaza après des frappes israéliennes
information fournie par So Foot 02/07/2026 à 14:45

Un gardien palestinien tué à Gaza après des frappes israéliennes

Un gardien palestinien tué à Gaza après des frappes israéliennes

La Fédération palestinienne de football (PFA) a annoncé la mort de Saleem Khader Al-Ashqar , le gardien de but du club Khadamat Khan Younis, dans la bande de Gaza. Ce lundi 29 juin, il aurait été frappé par des tirs de l’armée israélienne à Al-Qarara, au nord-est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.

Il venait de se marier

Dans son communiqué, la PFA précise que « des sources locales ont révélé que Saleem Al-Ashqar s’était marié il y a seulement cinq mois et que son épouse était enceinte de leur premier enfant ».

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Edinson Cavani se retrouve sans club
    Edinson Cavani se retrouve sans club
    information fournie par So Foot 02.07.2026 15:27 

    La fin du senior de Boca ? Après Ander Herrera le mois dernier, Boca Juniors se sépare d’un autre ancien Parisien, cette fois-ci plus emblématique, en la personne d’Edinson Cavani et ses 39 piges . C’est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu’ El Matador ... Lire la suite

  • Une légende du foot espagnol raccroche les crampons
    Une légende du foot espagnol raccroche les crampons
    information fournie par So Foot 02.07.2026 15:26 

    Fin de chantier à 41 ans. Le délicieux milieu espagnol a annoncé via un post Instagram qu’il prenait sa retraite . Passé par Arsenal, Villarreal, Malaga, Al-Sadd, Huelva et enfin Oviedo, Santi Cazorla quitte les terrains en légende du foot espagnol. Avec la Roja ... Lire la suite

  • Kyle Walker vient à la rescousse d'un défenseur anglais
    Kyle Walker vient à la rescousse d'un défenseur anglais
    information fournie par So Foot 02.07.2026 14:50 

    Kyle Sauveur. Au marquage sur Noah Sadiki, Djed Spence était en porte-à-faux sur le but de la République démocratique du Congo, manquant sa tête sur un ballon long et couvrant Brian Cipenga, qui ouvrait le score (6 e ) . Ce but sans conséquence pour l’Angleterre, ... Lire la suite

  • La statistique inattendue sur Michael Olise durant ce Mondial
    La statistique inattendue sur Michael Olise durant ce Mondial
    information fournie par So Foot 02.07.2026 14:47 

    La tête et les jambes ! En plus d’être un artiste et un footballeur génial, Michael Olise est également un monstre athlétique . Meilleur passeur de ce Mondial 2026 avec 5 offrandes en 4 matchs, l’attaquant du Bayern domine aussi le classement des kilomètres parcourus. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank