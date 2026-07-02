Un gardien palestinien tué à Gaza après des frappes israéliennes

La Fédération palestinienne de football (PFA) a annoncé la mort de Saleem Khader Al-Ashqar , le gardien de but du club Khadamat Khan Younis, dans la bande de Gaza. Ce lundi 29 juin, il aurait été frappé par des tirs de l’armée israélienne à Al-Qarara, au nord-est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.

Il venait de se marier

Dans son communiqué, la PFA précise que « des sources locales ont révélé que Saleem Al-Ashqar s’était marié il y a seulement cinq mois et que son épouse était enceinte de leur premier enfant ». …

EM pour SOFOOT.com