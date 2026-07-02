Le Sénégal, un sabordage au long cours

L'élimination du Sénégal contre la Belgique n’est pas anodine. Derrière, il y a un coaching de Pape Thiaw discutable, des cadres cramés, un vestiaire fissuré, une fédération en guerre et une préparation qui avait déjà tout d’un sketch. Autopsie d'un échec pas si imprévisible.

Belgique-Sénégal aurait dû être le match référence. Après deux défaites en phase de poules contre la France et la Norvège, le Sénégal parvient à se qualifier en seizièmes parmi les meilleurs troisièmes en battant l’Irak 5-0. Face à la Belgique, tout semble rentrer dans l’ordre. Habib Diarra ouvre le score et Ismaïla Sarr fait le break. Un match presque parfait. Mais à la 86 e et à la 89 e , tout s’effondre avec les buts coup sur coup de Romelu Lukaku et Youri Tielemans, qui ramènent les Lions en prolongation. Cerise sur le gâteau : penalty à la 125 e pour la Belgique, Tielemans ne se prive pas, et fin du tournoi.

On pourra parler de la poussette de l’ancien Monégasque sur Moussa Niakhaté sur son premier but, du penalty, de l’arbitrage, de tout ce qu’on veut. La réalité, c’est que ce match a été abandonné. Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, l’assume lui-même : « On n’a pas su gérer le 2-0. » Il justifie aussi ses changements par des problèmes physiques : « Il y avait des joueurs qui n’en pouvaient plus. » Son propre joueur, Pape Gueye, n’est pas vraiment de cet avis en zone mixte : « J’étais bien physiquement. Personne n’est venu me demander si j’étais fatigué ou non. »…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com