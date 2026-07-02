 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kyle Walker vient à la rescousse d'un défenseur anglais
information fournie par So Foot 02/07/2026 à 14:50

Kyle Walker vient à la rescousse d'un défenseur anglais

Kyle Walker vient à la rescousse d'un défenseur anglais

Kyle Sauveur. Au marquage sur Noah Sadiki, Djed Spence était en porte-à-faux sur le but de la République démocratique du Congo, manquant sa tête sur un ballon long et couvrant Brian Cipenga, qui ouvrait le score (6 e ) . Ce but sans conséquence pour l’Angleterre, qualifiée en huitièmes de finale (2-1), a fait réagir Kyle Walker.

L’ancien défenseur de la sélection (95 capes), alors interrogé sur la situation lors d’une émission de The Sun , est venu à la rescousse du latéral de Tottenham : « Je me suis déjà retrouvé dans cette situation, il ne s’agit pas de blâmer les défenseurs centraux qui ont opté pour une ligne défensive haute mais je comprends ce que Djed a fait . […] J’ai l’impression que Konsa et Guehi ont été attirés par le ballon, l’obligeant à suivre le joueur qui faisait l’appel. J’ai déjà été dans cette situation avant, tu mets tout le monde en jeu, tu espères simplement avoir un coup de chance ou être assez rapide pour revenir. Aurait-il pu s’aligner un peu plus longtemps ? Je trouve ça risqué, je n’aime pas trop le fait de tenir la ligne. Il faut que ce soit très clair , qu’il reçoive une consigne forte de son défenseur central pour maintenir la ligne, donc je pense qu’il a pris la bonne décision. »

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Edinson Cavani se retrouve sans club
    Edinson Cavani se retrouve sans club
    information fournie par So Foot 02.07.2026 15:27 

    La fin du senior de Boca ? Après Ander Herrera le mois dernier, Boca Juniors se sépare d’un autre ancien Parisien, cette fois-ci plus emblématique, en la personne d’Edinson Cavani et ses 39 piges . C’est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu’ El Matador ... Lire la suite

  • Une légende du foot espagnol raccroche les crampons
    Une légende du foot espagnol raccroche les crampons
    information fournie par So Foot 02.07.2026 15:26 

    Fin de chantier à 41 ans. Le délicieux milieu espagnol a annoncé via un post Instagram qu’il prenait sa retraite . Passé par Arsenal, Villarreal, Malaga, Al-Sadd, Huelva et enfin Oviedo, Santi Cazorla quitte les terrains en légende du foot espagnol. Avec la Roja ... Lire la suite

  • La statistique inattendue sur Michael Olise durant ce Mondial
    La statistique inattendue sur Michael Olise durant ce Mondial
    information fournie par So Foot 02.07.2026 14:47 

    La tête et les jambes ! En plus d’être un artiste et un footballeur génial, Michael Olise est également un monstre athlétique . Meilleur passeur de ce Mondial 2026 avec 5 offrandes en 4 matchs, l’attaquant du Bayern domine aussi le classement des kilomètres parcourus. ... Lire la suite

  • Un gardien palestinien tué à Gaza après des frappes israéliennes
    Un gardien palestinien tué à Gaza après des frappes israéliennes
    information fournie par So Foot 02.07.2026 14:45 

    La Fédération palestinienne de football (PFA) a annoncé la mort de Saleem Khader Al-Ashqar , le gardien de but du club Khadamat Khan Younis, dans la bande de Gaza. Ce lundi 29 juin, il aurait été frappé par des tirs de l’armée israélienne à Al-Qarara, au nord-est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank