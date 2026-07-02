Une légende du foot espagnol raccroche les crampons
Fin de chantier à 41 ans. Le délicieux milieu espagnol a annoncé via un post Instagram qu’il prenait sa retraite . Passé par Arsenal, Villarreal, Malaga, Al-Sadd, Huelva et enfin Oviedo, Santi Cazorla quitte les terrains en légende du foot espagnol.
Avec la Roja , il aura notamment participé aux deux sacres espagnols à l’Euro, en 2008 et en 2012. Malgré Xavi, Iniesta, Fabregas et Alonso, Cazorla comptabilise tout de même 81 sélections en équipe d’Espagne.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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