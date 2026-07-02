Edinson Cavani se retrouve sans club
La fin du senior de Boca ? Après Ander Herrera le mois dernier, Boca Juniors se sépare d’un autre ancien Parisien, cette fois-ci plus emblématique, en la personne d’Edinson Cavani et ses 39 piges .
C’est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu’ El Matador a annoncé son départ après une résiliation de contrat liée à des blessures et une absence du rectangle vert depuis quatre mois.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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