Edinson Cavani se retrouve sans club

La fin du senior de Boca ? Après Ander Herrera le mois dernier, Boca Juniors se sépare d’un autre ancien Parisien, cette fois-ci plus emblématique, en la personne d’Edinson Cavani et ses 39 piges .

C’est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu’ El Matador a annoncé son départ après une résiliation de contrat liée à des blessures et une absence du rectangle vert depuis quatre mois.…

EM pour SOFOOT.com