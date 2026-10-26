Un joueur marque deux buts du milieu de terrain en dix minutes

Un joueur marque deux buts du milieu de terrain en dix minutes

Doublé parfait. Tu peux prendre un but du milieu de terrain, pas deux. Si, puisque les U21 de Burnley l’ont fait. Et tout ça en dix minutes. On ne doit pas être loin d’un record.

L’auteur de cette prouesse, Preston Fearon, est venu envoyer deux missiles avant la ligne médiane, à la 35 e et à la 45 e +4 . Et ce sont presque deux copiés collés que le numéro 6 des U21 de West Ham a inscrit.…

LP pour SOFOOT.com