Les dribbles d'un enfant de 3 ans font venir la police au bord d'un terrain

C’est lui, le Golden Boy 2026. L’enfant est tellement fort que la police doit intervenir. Dans une vidéo devenue virale, le petit Nevada, 3 ans à peine, fait étalage d’une technique digne des plus grands dribbleurs. Problème : il écrase tellement la concurrence que les parents adverses, dégoûtés, ont fini par appeler la police pour y mettre fin…

Sur son compte Instagram, suivi par 312 000 followers , le gamin montre toute sa palette technique, filmé par son père. À en croire les vidéos postées sur le compte, c’est à cause de lui que deux agents de police sont venus les interpeller aux abords d’un petit terrain délimité par des coupelles. Une présence trop forte et des commentaires trop vindicatifs , voilà ce que plusieurs parents leur reprochent.…

LT pour SOFOOT.com