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En direct : suivez la soirée du Ballon d'or 2026
information fournie par So Foot 26/10/2026 à 17:04

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En direct : suivez la soirée du Ballon d'or 2026

En direct : suivez la soirée du Ballon d'or 2026

19h : Yo yo yo la team ! Comment ça va ? Ici, on vibre à fond pour les récompenses individuelles !! Vous aussi ? C’est parti pour suivre cette cérémonie du Ballon d’or tous ensemble.

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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