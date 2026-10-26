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En direct : suivez la soirée du Ballon d'or 2026
information fournie par So Foot•26/10/2026 à 17:04
Kylian Mbappé ne sera pas le Ballon d’or 2026. Une déception de plus, d’autant plus rageante qu’il échoue cette fois sur la deuxième marche du podium. Mais c’est peut-être finalement une bonne nouvelle pour lui, et un peu pour le foot en général. La soirée fut ...
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Le serial-buteur Harry Kane, intenable la saison dernière avec le Bayern Munich et l'Angleterre, s'est adjugé le Ballon d'Or 2026, trophée individuel le plus prestigieux du football mondial, chez lui à Londres lundi au cours d'une cérémonie à l'accent résolument ...
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Les Espagnols ne s’arrêtent plus. Alors que le PSG a raflé le prix de la meilleure équipe de la saison et que bon nombre de natifs du pays des tapas a aussi eu droit à son lot de récompenses, Luis Enrique a chipé la première place du classement de Ligain après ...
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Le match pour la troisième place à la Coupe du monde aura été déterminant. Ni Harry Kane ni Kylian Mbappé n’ont gagné la Ligue des champions ou le Mondial cette saison, mais cela n’a pas empêché les deux attaquants de se tirer la bourre pour le Ballon d’or 2026. ...
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