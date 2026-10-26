Naples monte au créneau après la suspension d'Allegri

Massimiliano Allegri ne changera jamais. Ce samedi, Naples pensait choper les trois points contre l’AS Rome jusqu’au… doublé de Leonardo Balerdi. Celui qui était vivement critiqué à Marseille est entré à trente minutes du terme pour planter deux pions et ramener un nul 3-3 de Campanie.

De quoi faire sortir ce cher Massimiliano Allegri de ses gonds, jusqu’à l’expulsion . Et ce lundi, la sentence est tombée : deux matchs de suspension ferme et 10 000 euros d’amende pour le technicien italien.…

AC pour SOFOOT.com