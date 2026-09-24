Un gardien laisse volontairement passer un penalty

Absolute cinema . L’Atlético Independiente s’est qualifié pour le prochain tour de la Copa Simon Bolivar dans de drôles de conditions face à Wilstermann Cooperativas (3-2). Le score était de 2-2 quand l’arbitre a désigné le point de penalty pour une faute très légère, voire inexistante, dans la surface . Les joueurs de Wilstermann Cooperativas n’en ont pas cru leurs yeux et le match a été stoppé une vingtaine de minutes , le temps de ramener le calme. Sans VAR pour inverser la décision, il a bien fallu que le penalty soit tiré.

Embed t.co…

QB pour SOFOOT.com