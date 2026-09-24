Les éloges de Vincenzo Montella envers Zinédine Zidane

Impatient de recroiser Zidane. L’ancien international italien Vincenzo Montella, sélectionneur de la Turquie depuis 2023 , s’est montré très dithyrambique à l’égard de Zinédine Zidane à la veille de la rencontre entre la sélection turque et l’équipe de France.

Dans un entretien accordé à L’Équipe , l’entraîneur de 52 ans a loué le charisme de l’ancien de la Juventus sans afficher le moindre doute sur sa capacité à réussir sur le banc de l’Équipe de France malgré ses cinq années d’inactivité : « Zidane est très intelligent. Ce n’est pas parce que tu t’entraînes pas que tu ne t’améliores pas et que tu ne suis pas ce qui se passe. Parfois, quand tu es sans club, tu réussis à mieux observer le panorama international, c’est même un avantage, car si tu entraînes chaque saison, tu as peu de temps pour regarder ce qu’il y a autour de toi ». …

MB pour SOFOOT.com