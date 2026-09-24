Deux mois après le Mondial, les Anglais ont toujours « une cicatrice »

Si proche… L’Angleterre a laissé passer une chance unique de jouer une nouvelle finale de Coupe du monde cet été, soixante ans après, en craquant sous la pression de l’Argentine en demi-finales (1-2). Les Anglais menaient au score, avant de concéder des buts d’Enzo Fernandez (85 e ) et Lautaro Martinez (90 e +2). La réception des champions du monde espagnols samedi, à Wembley , ravivera le douloureux souvenir de juillet.

« Évidemment, il y a encore une cicatrice , a reconnu Bukayo Saka au micro de la BBC. On y croyait, on était tous si unis et si convaincus qu’on pouvait y arriver. Ce n’était pas seulement nous, mais tout le pays qui ressentait cela. On essaie de tourner la page le plus vite possible , mais on sait bien qu’une blessure reste une blessure : elle guérit quand elle le décide. » …

QB pour SOFOOT.com