Rodri donne ses six favoris au Ballon d'or

Con total objetividad . En interview pour le programme El partidazo de Cope , Rodri s’est vu posé LA question du moment : « Qui sont tes favoris pour le Ballon d’or ? » Il n’a d’abord pas voulu répondre clairement, en déclarant que « la course est très ouverte cette année, car ceux qui ont remporté de grands titres collectifs n’ont peut-être pas été très présents au cours de l’année civile, tandis que ceux qui ont été les plus présents n’ont peut-être pas réussi à remporter de titres » . En développant, il a tout de même espéré qu’un de ses coéquipiers en sélection remporte le trophée : « Ce que je souhaiterais vraiment, c’est qu’un Espagnol le remporte » .

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LP pour SOFOOT.com